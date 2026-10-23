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Cecchettin: "Forse vedere la storia di Giulia darà ai giovani la forza di agire"
Alla Festa del Cinema di Roma presentato il film "Se domani non torno" di Paola Randi. La pellicola affronta la storia di Giulia Cecchettin, la sua vita e il femminicidio. Durante la presentazione ha parlato sul palco il padre di Cecchettin, Gino, spiegando i motivi che lo hanno portato ad accettare di fare un film sulla figlia: "È stata una scelta molto difficile perché alcune cose si vorrebbero custodire nel privato. Forse a convincermi è stata una ragazza in aereo che mi ha detto 'grazie per quello che fai, grazie alla storia di Gulia io ora sono viva'. L'impegno della nostra fondazione è di raccontare una storia di vita che parla di Giulia. I giovani potrebbero vedere in lei qualcosa della loro esperienza e avere il coraggio di agire. Vorremmo che oltre a conoscere la storia della mia famiglia i giovani vedessero anche un po' di più di sé stessi e diventare quegli agenti di cambiamento di cui la società ha bisogno"