Cecchettin: "Forse vedere la storia di Giulia darà ai giovani la forza di agire"

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Alla Festa del Cinema di Roma presentato il film "Se domani non torno" di Paola Randi. La pellicola affronta la storia di Giulia Cecchettin, la sua vita e il femminicidio. Durante la presentazione ha parlato sul palco il padre di Cecchettin, Gino, spiegando i motivi che lo hanno portato ad accettare di fare un film sulla figlia: "È stata una scelta molto difficile perché alcune cose si vorrebbero custodire nel privato. Forse a convincermi è stata una ragazza in aereo che mi ha detto 'grazie per quello che fai, grazie alla storia di Gulia io ora sono viva'. L'impegno della nostra fondazione è di raccontare una storia di vita che parla di Giulia. I giovani potrebbero vedere in lei qualcosa della loro esperienza e avere il coraggio di agire. Vorremmo che oltre a conoscere la storia della mia famiglia i giovani vedessero anche un po' di più di sé stessi e diventare quegli agenti di cambiamento di cui la società ha bisogno"