Polonia, migliaia di persone in piazza a Varsavia per il diritto all'aborto

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Migliaia di persone in piazza a Varsavia e in oltre 20 altre città polacche hanno manifestato per chiedere il diritto all'aborto, nel sesto anniversario dell'entrata in vigore di un divieto quasi totale dell'interruzione di gravidanza, imposto dalla massima corte polacca. Le manifestazioni giungono a pochi giorni dall'approvazione, da parte del Parlamento, di due disegni di legge volti ad allentare le restrizioni sull'aborto nel Paese a maggioranza cattolica; tuttavia, è probabile che tali norme subiscano il veto del presidente polacco, di orientamento conservatore.

"Si tratta solo di briciole", ha dichiarato Kinga Jelinska, direttrice della fondazione "Women Help Women" e co-fondatrice dell' "Abortion Dream Team". Nella capitale, Varsavia, circa 1.000 manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento, nonostante la pioggia. "Negli ultimi sei anni non è cambiato davvero nulla", ha affermato la trentaseienne Milia Niemiec, responsabile del centro per l'aborto "Abotak", che offre alle donne accesso a risorse - tra cui la pillola abortiva - e uno spazio in cui ricevere sostegno o effettuare l'interruzione farmacologica della gravidanza.

Attualmente, in Polonia, l'aborto è legale solo se la gravidanza è il risultato di un reato, come uno stupro o un incesto, oppure se mette a rischio la vita o la salute della madre. Il governo guidato dal primo ministro Donald Tusk aveva promesso di liberalizzare le leggi sull'aborto prima della vittoria elettorale del 2023, ma le divisioni interne alla coalizione hanno rallentato il processo.