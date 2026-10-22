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Guterres lancia l’allarme sul costo della vita in Europa

Gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata hanno l'obiettivo di costringere intere comunità ad abbandonare le proprie terre. Lo ha denunciato il segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres, annunciando che domani si recherà in Egitto per affrontare la crisi regionale e ribadire la necessità di proteggere la popolazione civile.

"Nella Cisgiordania occupata, i palestinesi continuano a subire attacchi quotidiani da parte dei coloni israeliani. L'obiettivo evidente è cacciare le comunità dalle loro terre", ha dichiarato Guterres ai giornalisti. Il segretario generale ha spiegato che porterà lo stesso messaggio durante la visita in Egitto. "Dobbiamo fermare l'allargamento della guerra, proteggere i civili e creare lo spazio politico per la diplomazia e la pace", ha affermato.

 

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