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L.elettorale, Conte: “Meloni prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne”

"Le preferenze si ridurranno a ben poca cosa per quanto riguarda la composizione del prossimo Parlamento. Ma noi vi riconosciamo un primato, bisogna essere oggettivi: la prima premier donna della storia repubblicana. Ecco questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni è riuscita, da donna, a sbarrare la strada alle altre donne, perché i capilista potranno essere tutti uomini. Ma vi rendete conto che oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile? La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne, complimenti!". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della sua dichiarazione di voto sulla legge elettorale in aula alla Camera.