Terremoto in Tibet, la fuga dai negozi

Video

Mondo

Sale a 16 morti e 76 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7 che il 22 ottobre ha colpito la contea di Baqen, nella regione autonoma cinese del Tibet.

Secondo le autorità locali, la scossa ha provocato il crollo o il danneggiamento di 339 abitazioni e 20 ricoveri per il bestiame, oltre a gravi danni alle reti elettriche e di comunicazione. Particolarmente colpite le località vicine all’epicentro, tra cui Maru e Gangqie.

Oltre cinquemila soccorritori sono stati mobilitati per cercare eventuali dispersi, assistere i feriti e garantire ripari agli sfollati. Le operazioni sono rese difficili dall’altitudine, dalla carenza di ossigeno, dalle basse temperature e dall’isolamento dei villaggi. Resta alta l’allerta per possibili nuove scosse e frane.

Le autorità hanno istituito un centro di coordinamento delle emergenze e avviato verifiche su oltre 1.700 chilometri di strade e 201 ponti. Sette tratti stradali ostruiti da frane e massi sono già stati liberati.