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Legge elettorale, Schlein: “Meloni teme il voto ma la novità siamo noi e vinceremo”

"L'unica priorità di Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale, a pochi mesi dal voto, a colpi di fiducia. Fiducia che mi sembra non ci sia, visti i cinque colonnelli che avete piazzato per controllare il ditino del vicino. Se siete così forti, perché non vi presentate con le stesse regole di quattro anni fa? La verità è che la vera novità siamo noi, un'alleanza progressista". Lo ha detto la segretaria del Pd Schlein in Aula alla Camera.