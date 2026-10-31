Trump attacca un reporter della Reuters: “Sei disgustoso, mettiti in forma”

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Nuovo scontro tra Donald Trump e uno dei giornalisti al seguito. Al suo arrivo alla Base Andrews di ritorno dal South Carolina, il presidente si è fermato brevemente a parlare con i cronisti, riferendo di avere cancellato una prevista tappa elettorale in Kansas, optando per un'apparizione in video conferenza, perché il candidato repubblicano al Senato "sta andando molto bene".

Un giornalista dell'agenzia Reuters ha quindi chiesto se la decisione di cancellare il comizio in presenza sia invece dovuta a una "stanchezza" del presidente per i tanti impegni elettorali di queste settimane. Furiosa la reazione di Trump: "Sei disgustoso, sei malato se fai una domanda simile, hai un aspetto di m...., rimettiti in forma", ha tuonato il presidente.