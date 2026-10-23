"Caro mondo crudele", le scuole medie nel film con i disegni di Zerocalcare

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Quattro anni fa in "Margini", il loro primo film, che aveva debuttato in gara nella Settimana della Critica a Venezia. Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti avevano tracciato una dramedy di formazione a tempo di punk, sull'amicizia e la provincia. Due elementi che ritornano in "Caro mondo crudele", nuovo mix di dramma e commedia ambientato ad Albinia, nella Toscana del 1999, nel quale va in scena il percorso di crescita e elaborazione del lutto di una ragazzina alle medie, Giovanna. Una storia nella quale si innesta un mondo parallelo in forma di cartoon che ha Zerocalcare come concept e character designer delle animazioni. Il film presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma arriverà in sala dal 22 ottobre con Fandango. (ServizioDi Nicola Roumeliotis)