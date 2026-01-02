Video

Fatti

Un minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans Montana

In occasione dei funerali di cinque delle sei vittime italiane del rogo di Capodanno, avvenuto a Crans-Montana in Svizzera, in tutte le scuole del paese è stato osservato un minuto di silenzio. «Oggi è il momento del cordoglio e della vicinanza ai genitori e ai compagni dei giovani che sono morti – ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara – un pensiero anche ai ragazzi feriti e alle loro famiglie. Ho voluto testimoniare la mia forte vicinanza anche a questi ragazzi che hanno perso un loro compagno. È qualcosa di drammatico e quindi ci tenevo a essere qui. È stato un momento di grande commozione».

Le salme di Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi e Riccardo Minghetti sono rientrate nei giorni scorsi in Italia. I funerali si Sofia Prosperi, invece, si tengono a Lugano. Nei giorni scorsi la famiglia ha mandato un messaggio pubblico per rispettare la loro privacy: «In questi terribili giorni, segnati da un dolore profondo, stiamo affrontando un percorso umano estremamente delicato e chiediamo con fermezza che venga rispettata la nostra privacy, così come la dignità del momento e il diritto al raccoglimento». Nel rogo sono morte 40 persone, mentre 119 sono rimaste ferite.



