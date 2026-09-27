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A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone

Una giornata a Lourdes tra il confronto con la Chiesa francese sul tema degli abusi e un nuovo richiamo sulla dignità della vita e sulle cure ai malati. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, giunto oggi alla terza giornata, con una serie di appuntamenti a Lourdes, luogo simbolo della devozione mariana. In mattinata il Papa ha incontrato i vescovi della Conferenza episcopale francese, affrontando anche il tema degli abusi sessuali commessi da membri del clero. "Negli ultimi anni avete affrontato con determinazione questo doloroso flagello. Dovete continuare lungo la strada che avete intrapreso, mantenendo la massima vigilanza"