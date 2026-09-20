Video

Italia

Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: "Zaia si faccia valere"

A sorpresa, dal palco di Pontida, il segretario Matteo Salvini ha trovato il modo per cercare di spegnere l'incendio che è divampato nel partito annunciando un congresso straordinario ad ottobre. Se dal palco il segretario è stato accolto da un lungo applauso dei suoi militanti, finita la festa si discute ed escono i primi malumori: "Mi sembra giusto che ci sia un confronto, siamo tutti di una famiglia", "Per conto mio Salvini sta perdendo molti punti perché si è lasciato travolgere da Roma", "Spero solo che si ritorni ad una Lega più onesta, diretta e sincera", raccontano i militanti a margine del raduno, mentre qualcuno si sbottona sulle sue preferenze: "Io spero tanto che Salvini lasci e che al suo posto venga Zaia", "Spero che dopo questo congresso che Zaia si faccia valere nella Lega".