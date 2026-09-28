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Base Raf, Trump: "Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna"

"È stato un lavoro straordinario. Stavano cercando di causare gravi danni alla nostra fortezza", ha dichiarato Donald Trump commentando l'arresto di cinque uomini sospettati di aver pianificato un attentato nei pressi della base Raf di Fairford, nel Regno Unito, utilizzata anche dalle forze americane. Il presidente Usa ha elogiato la cooperazione con Londra, aggiungendo che i sospettati erano seguiti da tempo: "Li tenevamo d'occhio da molto tempo e li abbiamo catturati". L'allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica, dopo l'avvistamento di tre veicoli sospetti apparentemente diretti verso la struttura militare. La polizia ha evacuato 85 abitazioni per il timore della presenza di esplosivi e istituito un perimetro di sicurezza di 400 metri. Secondo Sky News Uk, l'antiterrorismo britannica sta verificando possibili collegamenti degli arrestati con l'Iran, ma al momento non sono state formulate ipotesi ufficiali sulla matrice del presunto attentato. Il premier Andy Burnham ha riconosciuto la preoccupazione dei residenti, assicurando che la sicurezza della popolazione resta la priorità del governo e invitando a evitare speculazioni mentre proseguono le indagini. Del caso hanno discusso anche i ministri della Difesa dei due Paesi.