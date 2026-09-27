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Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: "Qui nessuno è straniero"

All'ingresso della scuola elementare "Di Donato" di Roma è stato appeso lo striscione "Qui nessuno è straniero". "È un'iniziativa che nasce anche per esprimere solidarietà con la scuola di Genova in cui questo striscione è stato tolto dalla Digos", spiega Ilaria Boiano, tra i genitori promotori dell'iniziativa. Nei giorni scorsi i genitori della scuola "Di Donato" hanno scritto un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché non firmi il decreto del governo sulla scuola. All'appello, spiegano, stanno aderendo altri docenti, genitori e assemblee studentesche di istituti romani, come le scuole elementari Pisacane e Mazzini, il liceo Plinio, l'istituto comprensivo Guicciardini.