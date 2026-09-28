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America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli

Luna Rossa vince le regate preliminari dell’America’s Cup a Napoli e accende il sogno di conquistare per la prima volta il trofeo. Davanti a centomila spettatori sul lungomare Caracciolo, l’imbarcazione italiana timonata da Peter Burling e Marco Gradoni ha battuto New Zealand nel match race finale, chiudendo con 17 secondi di vantaggio.

Un successo costruito con quattro vittorie nelle otto regate di flotta e 71 punti conquistati sugli 80 disponibili. Festa sul palco della premiazione, con il ministro dello Sport Andrea Abodi che ha consegnato il trofeo a Maria Giubilei, unica donna dell’equipaggio senior. «Questo è solo l’inizio», ha dichiarato l’ad Max Sirena, ringraziando il pubblico napoletano.

Bilancio positivo anche per la città: oltre 250mila presenze al Race Village nei quattro giorni dell’evento. Ora lo sguardo è rivolto al 22 maggio 2027, quando prenderà il via la Louis Vuitton Cup, preludio alla sfida finale di luglio per conquistare la prestigiosa America’s Cup.