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Tajani: "Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto"

"Renderemo strutturale la misura con la manovra finanziaria", ha detto Antonio Tajani parlando del taglio del bollo per le auto, a margine dell’evento Itaca, presso Formello, tenutosi il 18 settembre. Il provvedimento è stato criticato dalle opposizioni? "Quando facciamo cose positive per i cittadini a loro dispiace. Perché non lo hanno fatto loro? È una risposta all'aumento del costo dell'energia. Con la manovra finanziaria stabilizzeremo" la misura. Ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri che ha parlato anche di cultura. "La sinistra decide chi è intelligente, chi è bravo, chi è colto, chi è mafioso: questo è un gioco che non va bene. Sono riusciti a creare dal '68 in poi un cambiamento di mentalità. Faccio un esempio: se sei nel mondo della cultura e non sei omologato, allora non vai bene". E ancora: "Dobbiamo vincere questa battaglia culturale - ha aggiunto - Quindi non è vero che solo quelli di sinistra sono colti o intelligenti chiedo solo di essere oggettivi", ha aggiunto.