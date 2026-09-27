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In tenda dopo il corteo, la protesta a Madrid per il diritto alla casa

Un accampamento di protesta con circa 100-150 tende è sorto a Puerta del Sol, nel centro di Madrid, dopo la manifestazione contro il caro-casa e gli sfratti convocata in seguito al caso di Maricarmen Abascal, 87 anni, costretta a lasciare l'appartamento dove viveva da settant'anni. Le immagini dell'anziana portata via in barella mercoledì, dopo che la polizia aveva sfondato la porta, hanno suscitato indignazione e riportato la crisi abitativa al centro del dibattito in vista delle elezioni politiche del 2027