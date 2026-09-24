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“Liberate i prigionieri”, i messaggi della Human Rights Foundation a Xi a Washington

Immagini e messaggi proiettati sull’East Building della National Gallery of Art e lungo le strade di Washington per chiedere al presidente cinese Xi Jinping la liberazione dei prigionieri politici. L’iniziativa è stata promossa dalla Human Rights Foundation in coincidenza con l’inizio della visita di Stato del leader cinese negli Stati Uniti.

L’organizzazione non governativa ha scelto alcuni luoghi simbolici della capitale americana per richiamare l’attenzione sulla situazione dei diritti umani in Cina e sulle condizioni dei detenuti per motivi politici. Attraverso le proiezioni, la fondazione rivolge un appello diretto a Xi e alle autorità di Pechino, chiedendo il rilascio dei prigionieri di coscienza e la fine della repressione transnazionale, ovvero delle attività repressive esercitate anche al di fuori dei confini cinesi.

L’azione punta a portare il tema delle libertà fondamentali al centro dell’attenzione pubblica proprio mentre il presidente cinese è impegnato negli incontri ufficiali a Washington.