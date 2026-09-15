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Studente accoltella una docente a Roma, i compagni: “Aveva casco con cam, era in videochiamata"

Un’aggressione pianificata da giorni e il tentativo di riprenderla in diretta sui social. Emergono nuovi dettagli sull’accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina nella scuola media Giovanni Verga di Roma. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 13enne avrebbe portato a scuola due coltelli con lame di circa 20 centimetri, un casco con telecamera e dello spray urticante. Entrato in aula, avrebbe spruzzato lo spray contro l’insegnante per poi colpirla tre volte al costato, senza pronunciare una parola. A fermarlo è stato un compagno di origine congolese, che ha impedito al ragazzo di continuare l’aggressione. La docente, trasportata in codice giallo all’ospedale Vannini, è stata dimessa nel pomeriggio. «Ho avuto paura di morire», ha raccontato, spiegando però di voler incontrare il suo aggressore «per abbracciarlo». I carabinieri hanno ascoltato la preside e diversi testimoni e sequestrato i cellulari del 13enne. Sul suo profilo TikTok sarebbe comparso nella notte un conto alla rovescia: «-5 ore». Gli investigatori vogliono capire se qualcuno possa averlo istigato. Tra le possibili motivazioni viene esaminato anche il rapporto conflittuale con la docente, che gli aveva assegnato due debiti formativi. Il ragazzo, per la sua età, non è imputabile.

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