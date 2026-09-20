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Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla

Elly Schlein attacca il governo sul caro carburanti. «Siamo in un Paese in cui benzina e gasolio sono stabilmente sopra i due euro. Il gasolio è arrivato addirittura a rasentare i tre euro e su questo il governo non ha fatto nulla», ha detto la segretaria del Pd a Foligno, prima di partecipare a un incontro della Festa dell’Unità. Schlein ha accusato Giorgia Meloni di non avere «il coraggio di tassare gli extraprofitti delle grandi società energetiche» e ha definito insufficienti gli interventi dell’esecutivo: «Famiglie e imprese non riescono più a fare un pieno e a pagare le bollette o gli affitti». Durante l'evento Schlein ha indicato l’Umbria come modello per costruire una coalizione anche a livello nazionale. «Ha dato un buono spunto di metodo su come ci si mette insieme non contro gli avversari, ma per le cose che si vogliono fare», ha detto la segretaria del Pd, ribadendo il «pieno sostegno» alla presidente della Regione Stefania Proietti e alla coalizione. Schlein ha citato gli interventi sul trasporto pubblico, gli abbonamenti per gli studenti a 70 euro e gli investimenti per recuperare le case popolari vuote: «Ci danno uno stimolo costante a unirci anche a livello nazionale sulle priorità condivise»