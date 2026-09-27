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Il Colosseo riapre al pubblico dopo la morte di Andrea Moretti

Riapre al pubblico il Colosseo dopo i tre giorni di chiusura per lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dal secondo anello dell'Anfiteatro mentre lavorava all'impianto di illuminazione, nella notte tra lunedì e martedì. Sono stati rimossi i cartelli che disponevano la chiusura del monumento e le visite sono riprese dalle 8.30 del mattino. Il Colosseo è completamente aperto al pubblico, ad eccezione del punto in cui è avvenuto l'incidente: un'area di circa 10 metri quadrati, delimitata da transenne. Sono attesi circa 25mila visitatori. La decisione di riaprire il Colosseo al pubblico è stata presa dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo un incontro con i dipendenti del Parco Archeologico.