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Una marea di fedeli a Parigi per il Papa, l'arrivo in Place de la Concorde

Papa Leone star a Parigi. Una marea umana, circa 800mila persone, hanno partecipato alla sua messa nel cuore della capitale francese, duecentomila in più rispetto alle stime della vigilia. Bandiere e striscioni tra l'Arco di Trionfo, gli Champs-Elysees e Place de la Concorde, mentre il grido "Leon, Leon" ha scandito il passaggio del Pontefice. "Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate", ha detto il pontefice