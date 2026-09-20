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Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'

Secondo quanto riportato dall’Agi, durante l'intervista, il vicepremier - in merito ai consensi rilevati dai sondaggi - ha osservato: «se la domanda è: “preferisci la ragazza avvenente oppure la ragazza seria, con magari le gonne un po' più lunghe... Ecco, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: “che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?”. Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi. Ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, è portata a mettere qualche cornetto». «Tajani riesce sempre a stupire, regalandoci perle di saggezza. Per il vicepremier è meglio non sposare una ragazza avvenente. Una sortita anni '50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano. Secondo il Ministro degli Esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all'impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche perché stiamo dicendo alle donne che non possono fidarsi del nostro lavoro come politici. Tajani si scusi». Ad affermarlo è Matteo Renzi rilanciando sui social di Italia Viva il video con l'intrervento del Vicepremier.