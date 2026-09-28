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Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni

Aleksandar Vucic ha rassegnato le dimissioni da presidente della Serbia in vista delle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa, nella quale ha spiegato di voler partecipare alla campagna elettorale senza ricoprire incarichi istituzionali.

Vucic lascia così, con sette mesi di anticipo, il suo secondo e ultimo mandato presidenziale. A sostituirlo ad interim sarà la presidente uscente dell’Assemblea nazionale, Ana Brnabic.

Il Partito progressista serbo (Sns) lo ha intanto candidato alla carica di primo ministro. «Vi ho servito con lealtà, così come ho servito la mia patria», ha dichiarato Vucic, sottolineando la necessità di garantire pace, stabilità e tutela degli interessi nazionali, con particolare attenzione alla popolazione serba in Kosovo. Le nuove elezioni presidenziali dovranno svolgersi entro 90 giorni dalle dimissioni: il primo turno è previsto entro la fine di dicembre.