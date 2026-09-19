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Arianna Meloni: "Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando"

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non esclude una propria candidatura in vista delle prossime elezioni. Interpellata a margine della festa di FdI Fenix sulla possibilità di una sua discesa in campo, ha risposto: "Stiamo parlando, francamente. Lei sa che io l'unica cosa che voglio è lavorare per il mio partito". Alla domanda se dunque la sua risposta non fosse un "no", Meloni non ha aggiunto altro. Sul possibile candidato sindaco di Roma e sui nomi al vaglio del centrodestra, Meloni ha spiegato: "Non mi risulta. Stiamo ragionando, vediamo nei prossimi giorni". Quanto all'ipotesi di una candidatura di Fabio Rampelli, ha aggiunto: "Sicuramente è un'autorevole figura di questa città".