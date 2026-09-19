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Mazzola, Malagò: "Un grande, ha scritto la storia sportiva del paese"

"È un anno in cui lo sport italiano ha perso grandi protagonisti. C’è proprio un velo di malinconia". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò ha ricordato Sandro Mazzola, arrivando alla kermesse Fenix. "È sempre brutto fare classifiche, ma sicuramente dobbiamo metterlo nel pantheon dei più grandi calciatori". Malagò ha poi rievocato un ricordo personale legato ai Mondiali del 1970 in Messico e alla celebre staffetta tra Mazzola e Rivera: "Il giorno della finale il titolare era Mazzola. Ero al mare a Porto Santo Stefano, davanti a un piccolo televisore in bianco e nero Brionvega, con mio padre che mi chiamava al telefono fisso". Infine il ricordo della Grande Inter, di cui ha recitato a memoria la storica formazione: "Non sono tifoso dell’Inter, ma sono tifoso di quella grande squadra che ha fatto la storia del nostro Paese".