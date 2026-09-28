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Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo

Cinque uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l'accusa di aver preparato un atto terroristico nei pressi della base aerea Raf di Fairford, nel Gloucestershire, utilizzata anche dalle forze statunitensi. L'allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica per la presenza di tre veicoli sospetti apparentemente diretti verso la struttura militare. La polizia ha evacuato in via precauzionale 85 abitazioni per il timore della presenza di esplosivi, istituendo un cordone di sicurezza di 400 metri. I mezzi sono stati ispezionati da un robot artificiere. Secondo Sky News Uk, l'antiterrorismo britannica sta verificando possibili collegamenti degli arrestati con l'Iran, ma gli investigatori non hanno ufficialmente formulato ipotesi sulla matrice dell'episodio. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha riconosciuto la preoccupazione dei residenti, assicurando che la sicurezza dei cittadini resta la priorità e invitando a evitare speculazioni. Donald Trump ha elogiato la collaborazione con Londra, sostenendo che i sospettati fossero sorvegliati da tempo e intendessero provocare gravi danni alla base. Dell'accaduto hanno discusso anche i ministri della Difesa dei due Paesi.