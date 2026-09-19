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Arianna Meloni: "Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no"

"Assolutamente no. Abbiamo fatto tantissime cose". Lo dice Arianna Meloni a margine di Fenix l'evento di gioventù nazionale in corso a Roma, rispondendo alla domanda dei cronisti che le interrogavano se l'abolizione del bollo fosse o no una misura elettorale". "È un'Italia che nonostante sia in tempesta bene o male è ripartita quindi non è vero", puntualizza la dirigente di FdI. "Abbiamo fatto il piano casa, un milione e duecentomila nuovi posti su lavoro. Di cose ne abbiamo fatte davvero tante quindi il bollo è una delle tantissime cose per sostenere, le famiglie, i lavoratori e i cittadini italiani" conclude Meloni.