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Meloni alla Fashion Week: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”

"Ho già risposto, non ingigantirei e non mi pare che dobbiamo farne la materia di discussione della settimana della moda". Così la premier Giorgia Meloni, ospite del gala Dinner a Palazzo Reale per la Fashion Week, ha risposto a una domanda sulle parole del vicepremier Antonio Tajani che hanno scatenato polemiche a bordo passerella e non solo. Dopo la cena, Meloni ha salutato gli ospiti della cena passando di tavolo in tavolo.

Nel frattempo, da New York, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha commentato la scelta della presidente del Consiglio di non partecipare personalmente all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso negli Stati Uniti. “Sono tutti a New York. Quasi tutti, perché Meloni non è venuta. E manda Tajani. Si riuniscono i governi, si alternano i leader di tutto il mondo, e Meloni non c’è. Credo sia una delle prime volte nella storia del nostro Paese che un presidente del Consiglio sceglie di non venire. In un mondo dove c’è la crisi energetica, i problemi dell’intelligenza artificiale, la guerra grave, perché l’Italia deve fare queste figuracce?”.