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Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di "veicoli sospetti"

Allarme terrorismo nel Regno Unito, dove la polizia ha arrestato cinque uomini sospettati di pianificare un attentato contro la base aerea Raf di Fairford, nel Gloucestershire, utilizzata anche dai bombardieri americani impegnati nelle operazioni contro l’Iran.

I sospetti viaggiavano su tre furgoni bianchi diretti verso l’installazione militare, subito isolata e posta in massima allerta. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’esercito, mentre gli abitanti delle 85 case del vicino villaggio di Whelford sono stati evacuati. Scotland Yard ha assunto il coordinamento delle indagini, ancora nelle fasi iniziali.

Gli investigatori stanno verificando possibili collegamenti con Teheran e con la Guardia Rivoluzionaria iraniana, ma non sono state diffuse conferme sulla matrice del presunto attacco.

Il premier Andy Burnham ha elogiato l’intervento delle forze di sicurezza, mentre Donald Trump ha rivendicato la collaborazione con Londra, sostenendo che il piano fosse sotto osservazione da tempo.