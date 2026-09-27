Video
Mondo

Il Papa su fine vita e aborto: "Nessuna legge può dare la morte"

Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati a Lourdes. "Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale". Il Papa ha quindi ribadito con forza la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia: "Nessuno ha il diritto, mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata".

Italia

Italia

Associazione Coscioni: «Pma per tutte, l'Italia la estenda a coppie di donne o single»

Associazione Coscioni: «Pma per tutte, l'Italia la estenda a coppie di donne o single»
Associazione Coscioni: «Pma per tutte, l'Italia la estenda a coppie di donne o single»
Italia

Meloni alla Fashion Week: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”

Meloni alla Fashion Week: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”
Meloni alla Fashion Week: “Non ingigantire le parole di Tajani sulle donne”
Italia

Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: "Zaia si faccia valere"

Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: \"Zaia si faccia valere\"
Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: \"Zaia si faccia valere\"
Italia

Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”

Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”
Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”
Italia

Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla

Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla
Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla
Italia

Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”

Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”
Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”
Italia

Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'

Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'
Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'
Italia

Tajani: "Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto"

Tajani: \"Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto\"
Tajani: \"Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto\"
Italia

Arianna Meloni: "Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no"

Arianna Meloni: \"Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no\"
Arianna Meloni: \"Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no\"
Italia

Arianna Meloni: "Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando"

Arianna Meloni: \"Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando\"
Arianna Meloni: \"Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando\"
Italia

Cappato: «La memoria di Emma Bonino guardi al futuro, servono fatti»

Cappato: «La memoria di Emma Bonino guardi al futuro, servono fatti»
Cappato: «La memoria di Emma Bonino guardi al futuro, servono fatti»
Italia

Il segretario nazionale e deputato di +Europa Riccardo Magi ricorda Emma Bonino

Il segretario nazionale e deputato di +Europa Riccardo Magi ricorda Emma Bonino
Il segretario nazionale e deputato di +Europa Riccardo Magi ricorda Emma Bonino
 
 

Mondo

Mondo

Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni

Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni
Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni
Mondo

Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di "veicoli sospetti"

Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di \"veicoli sospetti\"
Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di \"veicoli sospetti\"
Mondo

Base Raf, Trump: "Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna"

Base Raf, Trump: \"Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna\"
Base Raf, Trump: \"Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna\"
Mondo

Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo

Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo
Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo
Mondo

A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone

A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone
A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone
Mondo

Una marea di fedeli a Parigi per il Papa, l'arrivo in Place de la Concorde

Una marea di fedeli a Parigi per il Papa, l'arrivo in Place de la Concorde
Una marea di fedeli a Parigi per il Papa, l'arrivo in Place de la Concorde
Mondo

In tenda dopo il corteo, la protesta a Madrid per il diritto alla casa

In tenda dopo il corteo, la protesta a Madrid per il diritto alla casa
In tenda dopo il corteo, la protesta a Madrid per il diritto alla casa
Mondo

Crisi abitativa in Spagna, manifestazione a Madrid contro gli sfratti

Crisi abitativa in Spagna, manifestazione a Madrid contro gli sfratti
Crisi abitativa in Spagna, manifestazione a Madrid contro gli sfratti
Mondo

Pezeshkian: “Sono gli Usa a dover decidere se porre fine alla guerra”

Pezeshkian: “Sono gli Usa a dover decidere se porre fine alla guerra”
Pezeshkian: “Sono gli Usa a dover decidere se porre fine alla guerra”
Mondo

Il Papa: "Giornalisti esclusi dalla Casa Bianca? Io contento che siate tutti qui"

Il Papa: \"Giornalisti esclusi dalla Casa Bianca? Io contento che siate tutti qui\"
Il Papa: \"Giornalisti esclusi dalla Casa Bianca? Io contento che siate tutti qui\"
Mondo

Netanyahu all'Onu: «I coloni violenti sono giovani teppisti»

Netanyahu all'Onu: «I coloni violenti sono giovani teppisti»
Netanyahu all'Onu: «I coloni violenti sono giovani teppisti»
Mondo

“Liberate i prigionieri”, i messaggi della Human Rights Foundation a Xi a Washington

“Liberate i prigionieri”, i messaggi della Human Rights Foundation a Xi a Washington
“Liberate i prigionieri”, i messaggi della Human Rights Foundation a Xi a Washington
 
 

Fatti

Fatti

Arriva al cinema Ragione e Sentimento, ecco il trailer

Arriva al cinema Ragione e Sentimento, ecco il trailer
Arriva al cinema Ragione e Sentimento, ecco il trailer
Fatti

Gli Oasis a Roma, l’allerta della Polizia sulle truffe online

Gli Oasis a Roma, l’allerta della Polizia sulle truffe online
Gli Oasis a Roma, l’allerta della Polizia sulle truffe online
Fatti

America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli

America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli
America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli
Fatti

Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: "Rischio di esclusione"

Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: \"Rischio di esclusione\"
Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: \"Rischio di esclusione\"
Fatti

Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: "Qui nessuno è straniero"

Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: \"Qui nessuno è straniero\"
Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: \"Qui nessuno è straniero\"
Fatti

Il Colosseo riapre al pubblico dopo la morte di Andrea Moretti

Il Colosseo riapre al pubblico dopo la morte di Andrea Moretti
Il Colosseo riapre al pubblico dopo la morte di Andrea Moretti
Fatti

Mazzola, Malagò: "Un grande, ha scritto la storia sportiva del paese"

Mazzola, Malagò: \"Un grande, ha scritto la storia sportiva del paese\"
Mazzola, Malagò: \"Un grande, ha scritto la storia sportiva del paese\"
Fatti

Studente accoltella una docente a Roma, i compagni: “Aveva casco con cam, era in videochiamata"

Studente accoltella una docente a Roma, i compagni: “Aveva casco con cam, era in videochiamata\"
Studente accoltella una docente a Roma, i compagni: “Aveva casco con cam, era in videochiamata\"
Fatti

Il Papa: "Non delegare ad algoritmi scelte che spettano a coscienza umana"

Il Papa: \"Non delegare ad algoritmi scelte che spettano a coscienza umana\"
Il Papa: \"Non delegare ad algoritmi scelte che spettano a coscienza umana\"
Fatti

Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: "Sono considerato un nemico dalla Russia"

Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: \"Sono considerato un nemico dalla Russia\"
Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: \"Sono considerato un nemico dalla Russia\"
Fatti

Gli aquiloni volano per Gaza sopra la Mostra del Cinema di Venezia

Gli aquiloni volano per Gaza sopra la Mostra del Cinema di Venezia
Gli aquiloni volano per Gaza sopra la Mostra del Cinema di Venezia
Fatti

Leone d'oro a Woman Unknown, la rivincita delle donne a Venezia 83

Leone d'oro a Woman Unknown, la rivincita delle donne a Venezia 83
Leone d'oro a Woman Unknown, la rivincita delle donne a Venezia 83
 
 