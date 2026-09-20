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Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”

"La Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud, e lo dico da milanese, lombardo e da padano". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini dal palco della Pontida dei giovani.
E ha aggiunto: "Serve coraggio determinazione e pazienza che vuol dire mai mollare nel bene e nel male e mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche". Il leader della Lega ha poi aggiunto: "Siete il movimento giovanile politico più tosto d'Italia, più forte coraggioso e indipendente e siete la Lega del futuro. Ci sono ragazzi che si sono fatti sette pullman per arrivare da Roma e dal Lazio e sono straordinari, altri che vengono dalla Sicilia e dalla Sardegna - ha aggiunto - Per loro un applauso in più perché ci hanno messo tempo e soldi".

Dopo Umberto Bossi, dal palco della Pontida dei giovani, Matteo Salvini ha citato l'ex segretario della Lega, Roberto Maroni "che ha preso il testimone di Bossi in un momento difficile e poi umilmente e mettendoci la mia capacità e umiltà in questi anni Matteo Salvini e negli anni futuri qualcun altro". 

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