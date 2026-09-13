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Gli aquiloni volano per Gaza sopra la Mostra del Cinema di Venezia

Aquiloni con i colori della bandiera palestinese hanno riempito il cielo del Lido di Venezia durante gli ultimi giorni dell’83esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica. L’iniziativa si è svolta nel pomeriggio di venerdì 11 settembre 2026 sulla spiaggia davanti al Palazzo del Cinema e all’Hotel Excelsior.

Una decina di aquiloni sono stati fatti volare dagli attivisti formando quello che gli organizzatori hanno definito un «muro di coscienza» per Gaza. L’azione è stata promossa da Global Sumud Veneto insieme ad associazioni e gruppi pro-Palestina presenti al Lido, con l’obiettivo di riportare l’attenzione sulla guerra e sulla situazione della popolazione palestinese anche durante i giorni conclusivi della Mostra.

Gli attivisti hanno chiesto in particolare alla Biennale di esporre la bandiera palestinese accanto a quelle degli altri Paesi rappresentati al festival.

L’iniziativa degli aquiloni è arrivata dopo altre mobilitazioni organizzate durante il festival e si è svolta mentre al Lido cresceva l’attenzione attorno a NAZA, il documentario degli israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor sulle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Il film avrebbe poi ricevuto il Premio Speciale della Giuria.

Gli aquiloni palestinesi hanno così trasformato per alcune ore la spiaggia del Lido in uno spazio di protesta: un’immagine visibile anche dagli edifici simbolo della Mostra, scelta dagli organizzatori per chiedere che la guerra a Gaza non restasse fuori dal racconto di Venezia 83.