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Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”

"No, non l'ho ricevuta. Ho il telefono sempre dietro, si sa mai arrivi prima o poi. Sarebbe normale discutere tra persone che hanno principi, valori ideali che sono molto convergenti, no?". Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, al suo arrivo a Orvieto, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse ricevuto una telefonata da Giorgia Meloni e se ci sperasse. "Mi dispiace, io me ne frego di quelle che sono le loro richieste. Io ci sono, è democrazia". Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, al suo arrivo a Orvieto, commentando la protesta antifascista annunciata per la mattina del 20 settembre contro la sua presenza al Forum dell'Indipendenza italiana.

"Che protestino. Ma per che cosa? Cosa vorrebbero, che non ci fossimo, che non parlassimo? Non c'è un bando, non c'è un Daspo, non c'è un confine e quindi protesteranno inutilmente - ha aggiunto -. Non mi sembra molto democratico proibire a un esponente politico di andare a fare un convegno da qualche parte. Danno a noi degli autoritari, quando invece gli autoritari sono loro".