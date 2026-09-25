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Il Papa: "Giornalisti esclusi dalla Casa Bianca? Io contento che siate tutti qui"

Leone XIV è intervenuto sul tema dell’esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca e ha ribadito l’importanza di garantire una copertura mediatica ampia e accessibile a tutti. Lo ha fatto a bordo dell’aereo papale durante la sua visita di stato in Francia, rispondendo a una domanda del vaticanista della Cnn. «Io sono contento che voi siete tutti qui», ha detto Prevost rivolgendosi ai rappresentanti della stampa che lo accompagnano. Il papa ha quindi sottolineato il valore dell’informazione: «È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti». Una risposta arrivata dopo la richiesta di un commento sull’esclusione di alcuni cronisti dalla Casa Bianca. Senza entrare nel merito delle singole decisioni, il pontefice ha richiamato l’importanza di una copertura giornalistica garantita in ogni contesto. Il papa ha poi aggiunto un ulteriore messaggio rivolto direttamente ai giornalisti presenti sul volo: «Qui siete tutti i benvenuti». Una frase che ribadisce l’apertura nei confronti degli operatori dell’informazione e completa la risposta alla domanda posta dal corrispondente della Cnn.