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Gli Oasis a Roma, l’allerta della Polizia sulle truffe online

È partita la corsa ai biglietti per la nuova data degli Oasis allo stadio Olimpico di Roma, fissata per il 26 luglio 2027, che si aggiunge ai concerti del 29 e 30 luglio. Ma cresce l’allarme per le truffe online e il caro prezzi nella rivendita.

La Polizia postale mette in guardia dai falsi codici di accesso, dai siti clone e dalle vendite non autorizzate, ricordando che i codici personali non possono essere acquistati né trasferiti. L’invito è a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali e a non fornire dati personali o bancari attraverso link sospetti.

Intanto il Codacons denuncia prezzi astronomici sulle piattaforme di secondary ticketing, con biglietti che sfiorano i 10mila euro per il 26 luglio e raggiungono i 7mila per le altre date. Rincari superiori al 1.400% rispetto al prezzo ufficiale più alto, pari a 651 euro.

L’associazione annuncia un esposto alla Procura di Roma, all’Agcom e alla Polizia postale per chiedere accertamenti su possibili reati ai danni dei consumatori.

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