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Arriva al cinema Ragione e Sentimento, ecco il trailer

Arriva nelle sale italiane il 22 ottobre Ragione e Sentimento, la nuova versione cinematografica del primo romanzo pubblicato da Jane Austen nel 1811. Diretto da Georgia Oakley, la sceneggiatura è di Diana Reid e segue le vicende e gli amori delle sorelle Dashwood e della loro madre, costrette a lasciare la tenuta di Norland e a trasferirsi in un cottage dopo la morte del padre. A intepretare le sorelle protagoniste Elinor e Marianne Dashwood sono Daisy Edgar-Jones (che è stata anche protagonista della serie tv di grande successo tratta dal romanzo di Sally Rooney, Normal People) ed Esmé Creed-Miles. La signora Dashwood è Caitríona Balfe, già protagonista della serie storica Outlander, mentre Bodhi Rae Breathnach è la sorella più piccola, Margaret. George MacKay interpreta Edward Ferrars, Herbert Nordrum è il colonnello Brandon e Frank Dillane è John Willoughby. Fiona Shaw (la zia Petunia Dursley della serie di Harry Potter) è la signora Jennings. Stacy Martin è Fanny Dashwood, Tom Brooke interpreta John Dashwood, Turlough Convery è Sir John Middleton, mentre Bethany Slater ed Eliot Sumner interpretano i Palmer. Il romanzo di Jane Austen era stato portato sul grande schermo nel 1995 da Ang Lee, con la sceneggiatura di Emma Thompson, che interpretava Elinor Dashwood (e che ha vinto l'Oscar per miglior sceneggiatura): nel film recitavano anche Hugh Grant, Kate Winslet e Alan Rickman.