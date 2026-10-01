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Christa Pike condannata a morte: il video 30 anni prima dell’esecuzione

Christa Pike, l'unica donna condannata a morte nel Tennessee, è sopravvissuta alle due dosi letali di pentobarbital somministrate durante l'esecuzione, secondo quanto riferito da giornalisti che hanno assistito alla procedura. Dopo questo tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute della donna. Testimoni, tra cui giornalisti di diverse testate statunitensi, hanno descritto una procedura molto più lunga del previsto, durata dalle 19:00 alle 20:56 ora locale. Pike è rimasta sveglia, ha parlato e cantato con la sua guida spirituale dopo l'inizio della somministrazione del farmaco e, dopo la prima dose, ha continuato a muoversi e a respirare in modo udibile.

Pike è nel braccio della morte in Tennessee dal marzo 1996. Il Dipartimento penitenziario del Tennessee ha confermato che è sopravvissuta alle due dosi letali somministrate durante la sua esecuzione. La donna è stata trasferita in una struttura medica per le cure.