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Proteste studentesche in Francia, oltre 600 fermi e 85 agenti feriti

La protesta studentesca si allarga in Francia e a Marsiglia assume i contorni di una giornata ad alta tensione. Davanti al liceo Saint-Exupéry, nel nord della città, un mezzo dei vigili del fuoco è stato incendiato durante il blocco dell’istituto. I pompieri erano intervenuti per spegnere roghi accesi nei pressi dell’ingresso quando la situazione è degenerata. Il movimento, nato nei licei e ormai esteso a tutto il Paese, ha coinvolto anche una trentina di campus universitari, fra cui quelli di Marsiglia, Parigi, Strasburgo e Lione. Gli studenti chiedono più risorse per l’istruzione, la sostituzione dei docenti assenti, edifici scolastici in condizioni migliori e denunciano la pressione legata a Parcoursup. Secondo Le Monde, mercoledì erano 356 i licei interessati almeno in parte dai blocchi. Il bilancio fornito dal ministero dell’Interno parla di 625 persone fermate e 83 agenti feriti; 119 i feriti segnalati dall’Istruzione nazionale tra studenti e personale. A Marsiglia le violenze hanno avuto ripercussioni anche sui trasporti: autobus, tram e metropolitana sono stati sospesi dopo aggressioni agli autisti, atti di vandalismo e disordini sulla rete.