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Francia, sciopero generale del settore pubblico su salari e risorse

Oltre 400 persone, in gran parte minorenni, sono state fermate in Francia per via dei blocchi e delle proteste che hanno interessato gli istituti superiori di tutto il Paese; lo ha reso noto il ministro dell'Interno. "Sono stati effettuati 440 fermi su tutto il territorio nazionale", ha dichiarato Laurent Nunez ai microfoni di Bfmtv. "Non disponiamo ancora del bilancio definitivo, ma mi è stato riferito che per due terzi dei casi si è proceduto al fermo di polizia".

Le proteste studentesche sono culminate in violenti scontri con la polizia, dopo un periodo di crescenti tensioni nei licei di tutto il paese. La mobilitazione degli studenti delle scuole superiori è coincisa con una giornata di sciopero generale del Paese. Alcuni adolescenti francesi avevano dato fuoco a dei cassonetti e lanciato oggetti contro la polizia - che ha risposto usando manganelli e gas lacrimogeni - mentre centinaia di persone venivano fermate in tutto il paese nel corso di blocchi e proteste per chiedere migliori condizioni scolastiche.

Il movimento che coinvolge i licei ha suscitato l'irritazione del governo. Le proteste, iniziate nella regione dell'×le-de-France (area di Parigi), si sono estese ad altre città del Paese. Secondo il ministero dell'Istruzione, 400 scuole su circa 3.700 a livello nazionale sono state interessate da proteste o disagi. Circa 40 istituti sono stati oggetto di blocchi e altri 44 hanno subito tentativi di blocco. Dieci persone, tra studenti e personale scolastico, sono rimaste ferite. Il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray ha condannato le violenze.

"Sono state avviate azioni legali contro questi atti. Si tratta di violenze inammissibili", ha scritto Geffray su X. "Legittimarle o... invocare l'estensione dei blocchi significa mettere in pericolo sia gli studenti che i pubblici ufficiali. È un comportamento irresponsabile".