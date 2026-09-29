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"Numero 10" racconta Maradona oltre il mito: il 3 ottobre la prima a Napoli

Debutterà il 3 ottobre al Teatro Palapartenope “Numero 10”, lo spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona, prodotto da Coloriamo i Sogni. Erasmo Genzini interpreterà il Pibe de Oro, affiancato da Maurizio Casagrande nei panni di Ottavio Bianchi, Giorgio Borghetti nel ruolo del Giornalista e Ivan Granatino, voce del popolo.

Partecipazione straordinaria di Lina Sastri, che vestirà i panni della madre del campione. La regia è di Carolina Fanelli, autrice della sceneggiatura con la collaborazione di Marino Bartoletti, che firmerà e interpreterà il monologo finale.

Lontano dalla narrazione documentaristica, lo spettacolo esplora l'uomo dietro il mito, tra fragilità, gloria e legame con Napoli. Un viaggio dall'infanzia a Buenos Aires fino alla consacrazione sportiva, attraverso recitazione, danza, acrobazie e immagini.

Le musiche originali sono di Phil Mer, le coreografie di Rimi Cerloj e le scene di Fabio Masetti, con quattro torri rotanti alte sette metri e mezzo.