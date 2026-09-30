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Regeni, Fratoianni: "Parole indecenti di Tajani sull'Egitto, si dimetta"

"L'ennesima gaffe. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi, dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni". Il leader di Sinistra Italiana e co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni ha commentato le dichiarazioni del ministro degli Esteri sulla decisione della Corte di assise di Roma di condannare a dieci anni tre agenti dei servizi segreti egiziani, dopo un processo in contumacia, per il sequestro di persona del ricercatore italiano Giulio Regeni.

"Ci faccia sapere", ha continuato, "cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia rispettata. Il governo Meloni deve pretendere innanzitutto dalle autorità egiziane che i tre condannati siano consegnati al nostro Paese". L'esecutivo deve poi "pretendere che il risarcimento sia erogato, anche perché quel risarcimento va alla famiglia di Regeni, ma va anche al nostro Paese che si è costituito in sede civile e dovrebbe quindi per primo esigere che quel risarcimento venga effettivamente erogato".

Fratoianni esprime infine "riconoscenza" alla famiglia Regeni, "dopo 10 anni di un dolore indicibile, di depistaggi, di rifiuto di collaborazione del Cairo e di incerta iniziativa anche delle nostre Istituzioni. Le parole della famiglia dopo la sentenza sono anche le mie parole e non potrebbe essere diversamente: con questa sentenza si mette un punto. Ma non si mette un punto sulla natura del regime egiziano che il nostro governo ha cercato di normalizzare anche recentemente con un viaggio di Tajani".

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