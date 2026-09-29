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Regeni, Fratoianni: "Tajani? Si dovrebbe dimettere, toppa peggiore del buco"

"Ho letto le nuove giustificazioni del ministro degli Esteri: l'ennesima toppa peggiore del buco, a questo punto il ministro Tajani dovrebbe soltanto dimettersi". Lo afferma Nicola Fratoianni, deputato e co-leader di Avs, commentando le nuove dichiarazioni del ministro degli Esteri sulla sentenza sul sequestro di Giulio Regeni.

"Ma prima ci faccia sapere cosa intende fare l'Italia perché la sentenza sul sequestro di Giulio Regeni sia eseguita", dice Fratoianni, secondo cui il governo Meloni deve pretendere dalle autorità egiziane che "i 3 condannati siano consegnati al nostro Paese". Il governo italiano, aggiunge, deve pretendere anche che il risarcimento sia erogato alla famiglia Regeni e al nostro Paese, che si è costituito in sede civile.

Fratoianni definisce inoltre "sconcertanti e offensive" le parole pronunciate da Tajani e afferma che "con questa sentenza si mette un punto. Ma non si mette un punto sulla natura del regime egiziano che il nostro governo ha cercato di normalizzare anche recentemente con un viaggio di Tajani". "Quello di Regeni non fu un incidente, fu un sequestro come è stato accertato fatto di torture e poi di omicidio e questo resta", conclude.