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Hegseth: “Niente più spettacoli di drag queen e pronomi di genere: solo etica del guerriero”

Pete Hegseth rilancia la linea dura al Pentagono. Nel discorso sullo “State of the Force”, pronunciato alla base dei Marines di Quantico, in Virginia, il segretario alla Difesa americano ha insistito sulla necessità di cambiare volto alle forze armate statunitensi, tornando ad attaccare quella che definisce l’ideologia “woke”. “Non siamo più il dipartimento woke, né il dipartimento dei deboli”, ha detto, aggiungendo: “Niente ciccioni, niente trans, niente barbuti, niente tipi strani, niente smidollati, niente radicali. Solo guerrieri”. Hegseth ha ribadito che chi non rispetta gli standard fisici previsti per i ruoli di combattimento o non mantiene un aspetto professionale dovrà cambiare incarico o professione. Nel suo intervento ha inoltre annunciato un nuovo quartier generale per i droni, con una base negli Stati Uniti, e il coinvolgimento di Elon Musk e Palmer Luckey nello sviluppo di una nuova generazione di armi. Prevista anche la creazione di un ufficio militare per gli affari religiosi e nuovi programmi per i cadetti delle cinque accademie militari. Hegseth ha infine accusato l’amministrazione Biden di aver favorito “generali del politically correct” e introdotto “quote” nelle forze armate.