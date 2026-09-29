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Attacco dei coloni in Cisgiordania, i segni della violenza vicino Ramallah

Notte di violenze in Cisgiordania, dove un centinaio di coloni israeliani si sono scontrati con le forze di sicurezza nel villaggio palestinese di Jalud, a sud di Nablus. Militari e polizia di frontiera erano intervenuti per eseguire un ordine dell’Alta Corte israeliana e consentire il rientro di alcune famiglie palestinesi nelle tre abitazioni da cui erano state cacciate con la forza a luglio. I coloni avevano occupato le case dopo aver creato un avamposto illegale nelle vicinanze. Secondo l’emittente Kan, citata dal Times of Israel, due coloni sono stati arrestati e alcune abitazioni incendiate. L’ordine dei giudici, emesso il 6 settembre, prevedeva il ritorno delle famiglie entro il 20, ma le autorità non sono ancora riuscite a garantirne la sicurezza. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato le violenze, definendole un attacco allo Stato di diritto. Nella stessa notte, secondo media palestinesi, altri coloni hanno fatto irruzione a Qaryut, ferendo una donna anziana. Ad al-Mughayyir, villaggio già teatro di ripetuti attacchi e al centro di un’espansione degli insediamenti documentata da Al Jazeera, una molotov è stata lanciata contro la finestra di una casa mentre una famiglia dormiva all’interno