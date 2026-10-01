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In Francia dilaga la protesta degli studenti, camion dei vigili del fuoco bruciato a Marsiglia

La protesta degli studenti francesi si estende e a Marsiglia la giornata è stata segnata da tensioni, vandalismi e pesanti disagi ai trasporti. Durante il blocco del liceo Saint-Exupéry è stato dato alle fiamme un camion dei vigili del fuoco. Le immagini mostrano i resti del mezzo bruciato davanti all’istituto. Le manifestazioni, iniziate il 25 settembre dai liceali a Parigi, hanno coinvolto quasi 400 scuole superiori e si sono progressivamente allargate ad altre città, tra cui Lione, Lille, Strasburgo, Marsiglia e Nizza. Da oggi alla mobilitazione hanno aderito anche gli universitari: oltre 30 atenei sarebbero interessati da occupazioni e blocchi. Gli studenti chiedono maggiori risorse per l’istruzione e denunciano carenze strutturali, ritmi scolastici eccessivi e il meccanismo di accesso all’università. Temono inoltre nuovi tagli legati alla legge finanziaria. A Marsiglia autobus, tram e metropolitana sono stati sospesi dopo atti di vandalismo, aggressioni ad autisti e disordini sulla rete. Dall’inizio delle proteste sono state arrestate 625 persone. I feriti accertati sono oltre 119 tra studenti e personale scolastico, mentre 83 appartengono alle forze dell’ordine.

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Regeni, Fratoianni: "Parole indecenti di Tajani sull'Egitto, si dimetta"

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