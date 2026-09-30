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Volo FlyDubai, le immagini dei passeggeri all’aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita

Un volo FlyDubai diretto a Tel Aviv, con 174 passeggeri a bordo, ha trasmesso un segnale di soccorso questa mattina, che ha inizialmente indicato un tentativo di dirottamento. La compagnia ha poi annunciato ufficialmente che l’emergenza è stata lanciata per una lite tra il pilota e il copilota, che «hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza». Lo riferisce Channel12.

A seguito dell’allarme, le autorità israeliane hanno fatto decollare i caccia e il primo ministro Benjamin Netanyahu «ha tenuto consultazioni sulla questione», ha fatto sapere il suo ufficio, assicurando la messa in atto di «tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri israeliani in Israele». Il volo è atterrato in Arabia Saudita.

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