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Mattarella a Monte Carlo, visita di Stato e incontro con il Principe di Monaco

Italia e Principato di Monaco sono uniti da «legami storici» e da una collaborazione che oggi ha raggiunto «una intensità molto alta». Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando a Montecarlo il principe Alberto II, nel corso della sua visita di Stato nel Principato.

«È un vero piacere renderle visita», ha detto il capo dello Stato, esprimendo soddisfazione per il livello raggiunto dai rapporti bilaterali. L'intensificazione della collaborazione tra Roma e Monaco, ha aggiunto Mattarella, rappresenta «un motivo di grande soddisfazione» e conferma la solidità delle relazioni tra i due Paesi.

Il presidente della Repubblica ha inoltre richiamato il profondo legame storico della famiglia Grimaldi con l'Italia. «Anche la fondazione Grimaldi, con tanti comuni da nord a sud dell'Italia che sono legati a questa famiglia, è una bella realtà», ha osservato Mattarella, sottolineando come questa rete di rapporti testimoni «un legame molto forte» tra il Principato e il territorio italiano.