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Naza, il campo largo si ritrova al cinema per Gaza

Tutti i leader del campo largo insieme al cinema per vedere “Naza”, il docufilm premiato a Venezia che raccoglie testimonianze di soldati dell’Idf sugli attacchi israeliani a Gaza. Al Cinema Adriano di Roma, all’iniziativa organizzata da Avs e M5s, arrivano Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

Il Pd è solo invitato, ma la presenza della segretaria ricompone la foto dell’intera coalizione su un tema che continua a dividere la politica. “Abbiamo deciso subito da che parte stare”, rivendica Conte.

Sullo sfondo resta lo scontro sul ddl antisemitismo, con Liliana Segre che chiede un’approvazione unanime e apre a una modifica per chiarire che le critiche a Israele non sono automaticamente antisemite. La maggioranza difende il testo uscito dal Senato, Avs e M5s restano contrari, mentre il Pd è orientato al no in assenza di modifiche, ma deve fare i conti con le divisioni interne.

Dopo l’ultimatum di Emanuele Fiano, anche Piero Fassino e Graziano Delrio sollecitano il partito a raccogliere l’appello della senatrice a vita.

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Sentenza Regeni, Tajani: "Condannate tre persone, non l'Egitto"

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Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: "Zaia si faccia valere"

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