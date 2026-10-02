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Medio Oriente, scontro tra palestinesi e coloni in un villaggio della Cisgiordania

Tensioni e scontri in diverse località della Cisgiordania durante la raccolta delle olive. Secondo media palestinesi, coloni israeliani hanno attaccato agricoltori palestinesi in vari villaggi del governatorato di Nablus.

A Beita, a sud della città, un colono armato è stato ripreso mentre intimava a palestinesi e attivisti di lasciare l'area; successivamente sono intervenuti anche soldati israeliani, che hanno allontanato i presenti e fatto uso di gas lacrimogeni. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito di almeno un ferito.

L'agenzia Wafa, citando fonti della sicurezza palestinese, parla complessivamente di tre palestinesi feriti negli episodi avvenuti tra Beita, Urif, Jamma'in, Awarta, Asira al-Qibliya, Beit Furik e Deir Sharaf. Segnalati inoltre ostacoli alla raccolta nei pressi di Nilin, nell'area di Ramallah. Non è chiaro quali restrizioni fossero in vigore nelle singole zone interessate dagli incidenti.