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Madrid, corteo verso il parlamento mentre l’assemblea esamina i decreti casa

Mattinata di battaglia al parlamento spagnolo, chiamato a ratificare la proposta del governo di Pedro Sanchez di bloccare gli sfratti fino al 2030. L'esecutivo ha annunciato il piano sull'onda dell'emozione suscitata dal caso di Maricarmen Abascal, 87enne sfrattata a Madrid dall'abitazione in cui viveva da circa 70 anni.

Il testo prevede, tra l'altro, la proroga di due anni dei contratti di affitto in scadenza prima del 31 dicembre 2028, maggiori limiti alla speculazione immobiliare e nuove regole per affitti brevi e stagionali. Misure che hanno suscitato critiche, sia dei Popolari di Alberto Nunez Feiyo sia dei nazionalisti catalani di Junts.

"Potete gridare molto forte il nome della Spagna o il nome della Catalogna", ma "votare no oggi a questi decreti significa tradire il vostro popolo a servire un'unica causa e un'unica bandiera, quella della rendita immobiliare", ha scandito in aula il ministro dei Diritti sociali Pablo Bustinduy.

Intanto il corteo dei manifestanti si è diretto verso il parlamento.